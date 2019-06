O Festival do Atlântico chegou esta noite, pela primeira vez, ao Porto Santo, numa extensão do espectáculo piromusical que decorre desde 2002 no Funchal e que constitui uma das suas maiores novidades nesta edição de 2019. O espectáculo a cargo da empresa Macedos Pirotecnia realizou-se pelas 22h30, no cais velho da cidade.

O vídeo é da autoria de Gonçalo Maia, correspondente do DIÁRIO no Porto Santo.