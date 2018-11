Victor Freitas acusa Miguel Albuquerque de ser “líder fraco”

O líder parlamentar do PS-M disse ser “preciso desmascarar” a política do PSD-M e aproveitou para classificar o presidente do PSD-M e simultaneamente o presidente do Governo Regional de ser “um líder fraco”. Palavras de Victor Freitas dirigidas a Miguel Albuquerque, que segundo o socialista, tem vindo a alimentar a “teoria do inimigo externo” justamente por “não ser capaz de governar”. Freitas disse mesmo que os social-democratas “sabem melhor mentir do que governar”, dando o exemplo das contas do hospital.

Uma deixa para acusar de seguida o social-democrata de ter tido a “ânsia de chegar o poder” e com isso “ter atraiçoado Alberto João Jardim” ao ter criado um Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEL) nas costas de o ex-governante que motivou, sublinhou, a “saída [emigração] de 15 mil madeirenses” ou ter sido responsável pela interrupção dos estudos de “20 estudantes que leccionavam nas universidades” ou ter originando a“falência de dezenas e dezenas de empresas” ou ter sido “responsável pelo aumento da probreza, dos impostos”. Tudo graças ao actual governante, denunciou: “Agradeçam isso a Miguel Albuquerque”, atirou recebendo nesse instante palmas no encerramento da Convenção Autárquica que decorre em Santa Cruz.

