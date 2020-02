Ribeiras do Faial a saque. É esta a principal notícia da edição impressa do DIÁRIO do Notícias deste sábado, 22 de Fevereiro. A reportagem refere que o ambiente de clandestinidade marca extracção e desmonta de pedra no leito de duas ribeiras da freguesia. Sobre este assunto, o Governo Regional confirma ilegalidade e promete investigar.

Ainda sobre as ribeiras, saiba que o Governo Regional cede à ameaça da Brinertes e admite autorizar empresa a retirar inertes de curso de água.

Mário Pereira está cada vez mais isolado. O assunto que está na ordem do dia desde a sua nomeação para director clínico, volta a ter destaque na capa deste matutino. Após votação realizada em reunião de médicos, bastonário da Ordem sugeriu saída do actual director clínico e propôs consulta para escolher um novo titular. Garante, ainda, que a idoneidade do SESARAM formativa está em risco. Um trabalho que pode ler na página 3.

Noutra área, o projecto ‘Música a Norte’ reúne 30 artistas em quatro localidades. Luís Miguel Cintra é um dos convidados do evento que promove quatro concertos.

E porque é carnaval, esta noite cerca de 1.900 foliões invadem avenida do Mar em mais um cortejo composto por 13 trupes que prometem dar cor e alegria ao desfile desta noite.

O movimento ‘Madeira diz não à eutanásia’ diz que só 25% tem acesso a cuidados paliativos. O tema é abordado pela ex-deputada e economista Rubina Berardo.

