A informação é transmitida pelo próprio vereador da Câmara Municipal do Porto Moniz que está no local. “Atenção: Queda de pedras de grandes dimensões, corta a circulação viária, à saída do túnel João Delgado”. Foi desta forma que o autarca socialista alerta para o despreendimento de rochas na via. O DIÁRIO vai acompanhar este caso.