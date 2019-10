José Cesário, do PSD e Augusto Santos Silva, do PS foram eleitos pelo círculo Fora da Europa, no âmbito das eleições legislativas do passado dia 6 de Outubro.

O candidato do CDS, o madeirense Gonçalo Nuno Santos, não conseguiu a eleição.

Neste momento falta ainda apurar os dois deputados pelo círculo da Europa. 16 consulados já se encontram fechados, faltando apenas dois: do Reino Unido e dos restantes países europeus.

O PS sobe para 107 o número de parlamentares eleitos e o PSD para 78.