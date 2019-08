Programa de Saúde Oral já chegou a 17 mil crianças madeirenses

No último ano lectivo, o programa de saúde oral ‘Madeira a Sorrir’ estimava abranger 15 mil alunos desde o pré-escolar ao 2.º Ciclo do Ensino Básico mas acabou por chegar a 17 mil. Uma reportagem sobre este tema faz a manchete da edição desta quinta-feira do DIÁRIO. A notícia revela ainda que em 2018 foram feitos mais de 26 mil tratamentos dentários.

A foto em maior destaque na primeira página é dedicada às comemorações do Dia da Cidade do Funchal, com discursos a ‘cheirar’ a campanha eleitoral. Miguel Silva Gouveia, na primeira sessão solene como presidente, prometeu arrancar com a obra do matadouro até ao final do corrente ano.

Uma acção do Ministério Público para destituir Alberto João Jardim e outros três responsáveis dos cargos que ocupavam na instituição que geria o lar do Porto Moniz, uma abordagem do publicitário Edson Athayde sobre os custos das campanhas eleitorais, as dez causas fortes do CDS e as falhas na balsa salva-vidas que comprometem a empresa certificadora são outros assuntos com referências na primeira página da edição deste dia 22 de Agosto.