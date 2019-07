Procura por creches está a aumentar na Madeira

As famílias madeirenses estão a procurar mais as creches da rede pública. A Secretaria Regional de Educação estima um aumento de 5% na taxa de frequência de crianças no próximo ano lectivo. Este assunto constitui a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Outro tema em grande destaque é a reportagem da missa celebrada pelo bispo do Funchal na Ribeira Seca. Uma foto com D. Nuno Brás a ser recebido com um abraço pelo padre Martins Júnior ilustra a normalização das relações no interior da Igreja madeirense ao fim de 42 anos de suspensão daquele pároco. “Não faz sentido não nos aproximarmos uns dos outros”, reconheceu o bispo.

A dupla vitória das embarcações madeirenses ‘Cash a Lot’ e ‘Bombay’ nas respectivas classes no Campeonato de Portugal de Cruzeiros, o título de campeão mundial de hóquei em patins conquistado ontem pelo nosso país, as declarações de Paulo Cafôfo e Carlos Pereira sobre a pacificação interna no PS-Madeira e a reivindicação do sector da pecuária de um subsídio para a produção de carne são outras notícias com referência na primeira página.