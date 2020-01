Porto Santo vai duplicar número de visitas de navios de cruzeiro em 2020

Estão previstas 16 escalas de navios de cruzeiros ao longo do corrente ano na ilha do Porto Santo, mais do dobro das escalas (7) registadas em 2019. Também há boas perspectivas para o porto do Funchal, com 288 paquetes já com reserva de cais. No ano passado registaram-se 296 escalas de navios de cruzeiro na capital madeirense, mais 13 do que em 2018. Um artigo de balanço anual a este sector de navegação faz manchete na edição deste sábado do DIÁRIO.

Também surge destaque nesta edição a mobilidade eléctrica, que já absorveu 395 mil euros em apoios. Foram apresentadas 41 candidaturas para a compra de automóveis ligeiros e motociclos novos, 100 por cento eléctricos, no Porto Santo.

A substituição do deputado Mário Pereira (CDS) por Ana Cristina Monteiro no parlamento a partir de 8 de Janeiro, o concelho de Câmara de Lobos que constitui o único que na Região não aplica taxa mínima de IMI e o registo de mais mortes mas menos acidentes na operação ‘Festas seguras’ nas estradas são outros artigos desta edição.