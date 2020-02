Ponta do Sol Cup junta 700 e traz à Região equipa eslovaca

O Ponta do Sol Cup 2020 juntará 48 equipas, 42 formações serão regionais, cinco continentais, com a particularidade de trazer à Região uma colectividade oriunda da Eslováquia. Ao todo serão 700 atletas em competição, mais 100 treinadores, que darão cor e brilho ao evento que decorre no sintético dos Canhas entre 21 a 24 de Fevereiro. A competição começa na sexta para os Sub13, sendo que as finais estão agendadas para segunda-feira de manhã.

Durante a apresentação do cartaz, que contou com a presença do presidente da AFM, Rui Marote, de Orlando Sousa, dirigente da colectividade, a presidente do município agradeceu à Associação Desportiva Pontassolense pelo evento que tem vindo a crescer em quantidade e qualidade.

“Os Pontassolenses só podem este orgulhosos que ter um Clube que transmite neste evento e ao longo de todo o ano valores aos nossos jovens”, destacou, sublinhando ser sempre “importante lembrar a campanha contra o racismo de há muitos anos “Todos diferentes, Todos iguais” e apelar ao respeito pelas diferenças”, um tema, de resto, na ordem do dia.

Célia Pessegueiro vincou ainda na importância da competição sendo veículo promocional do nome da Ponta do Sol garantindo uma “boa procura nos hotéis e alojamento local para umas mini férias de Carnaval”, potenciado pela iniciativa, o que para a edil é “representativo da importância do evento para a economia local”.