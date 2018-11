Paulo Cafôfo: “O PSD só agora se lembrou das pessoas”

O presidente da Câmara do Funchal e candidato às eleições regionais pelo PS-M disse ao final da manhã durante o encerramento da Convenção Autárquica do PS-M que “há muito que as autarquias” socialistas na Região já “estão a substituir o Governo Regional” em diversas matérias “colmatando as insuficiências do governo” ou as “obrigações” que segundo Paulo Cafôfo deveriam ser do Executivo madeirense. O edil funchalense deu o exemplo do apoio na educação mas igualmente noutros domínios que merecem a atenção dos municípios onde o PS-M tem maioria.

Por isso referiu não estranhar ver algumas medidas anunciadas pelo Governo Regional sejam idênticas àquilo que tem sido a prática dos autarcas socialistas, observou perante uma sala cheia, a esmagadora maioria autarcas eleitos pelo PS-M que brindaram com aplausos a declaração.

Acentuando a tónica o edil sublinhou que “há uma diferença entre popularidade e populismo”, expressou, e embora não referindo o nome de Miguel Albuquerque ficou entendido que a distinção, curiosamente aplicar-se-á entre si e o candidato social-democrata: “O PSD só agora se lembrou das pessoas, só agora apresenta medidas populistas porque tem a finalidade poder ganhar as eleições”.