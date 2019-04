Orçamento da saúde com reforço de oito milhões de euros

Governo avança com contrato-programa entre a Região e o SESARAM para financiar obras na área da Saúde, no valor de oito milhões. Ainda assim, o orçamento para este ano continua a ser inferior ao de 2018. Esta notícia faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra a derrota do Marítimo em Setúbal, por 1-0. Com este resultado, a equipa madeirense interrompe um ciclo de recuperação e fica apenas a 5 pontos da linha de água.

Um concerto de Sara Tavares na Calheta, a 15 de Junho, com a marca ‘NOS Apresenta’ e a actuação de José Malhoa nas Festas de São Pedro são duas propostas musicais apresentadas também nesta edição.

A eficácia no combate à vespa do castanheiro e a garantia de Jerónimo Pina de que a Polícia Municipal do Funchal “não perseguirá ninguém” completam as chamadas na primeira página.