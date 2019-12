Navios de cruzeiro trazem 36 mil pessoas para assistir ao fogo de artifício

Está previsto um recorde de navios na baía do Funchal para o espectáculo pirotécnico da passagem de ano. São 13 navios já confirmados, mas, se o tempo permitir, até poderão ser 14. No total, 36 mil pessoas vão assistir ao fogo do mar. A notícia faz manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Também nesta edição os leitores podem rever as figuras que se distinguiram em 2019, as que deram que falar e as que faleceram. É uma parte do balanço do ano que o DIÁRIO está a realizar.

O maior controlo que o instituto público IASAÚDE vai fazer nas facturas de análises clínicas, a eleição de Cristiano Ronaldo como melhor jogador do ano e os dois assaltos (bomba de gasolina dos Prazeres e loja da Fajã da Ovelha) que assustaram ontem a Calheta são outras notícias em destaque.