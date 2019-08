“Na maior parte das vezes não conseguimos descobrir qual foi a origem do incêndio”, diz coordenador da PJ

O coordenador da Polícia Judiciária na Madeira confirma que continua a ser investigado a origem do incêndio na freguesia dos Prazeres. “A investigação decorre nos moldes habituais”, começou por confirmar as diligências efectuadas que ainda estão no início do apuramento e recolha de provas.

“Normalmente estas situações devem-se a condutas humanas. Por vezes nem sempre é possível determinar quem foi o autor. Quando é possível, é preciso saber se foi um acto negligente ou foi uma conduta dolosa”, explicou Ricardo Tecedeiro, admitindo que nem sempre os inspectores conseguem chegar ao autor ou autores deste tipo de crimes por invariáveis situações: “Às vezes é possível chegarmos, mas se não houver testemunhos, se não houver vestígios concretos, na maior parte das vezes não conseguimos descobrir qual foi a origem do incêndio”, lamenta.

De qualquer modo revela que, “quando um incêndio ocorre à uma da manhã, como foi o caso deste, se não houve um motivo natural, é porque existiu mão humana, em princípio”, manifesta considerando que “90 e muitos por cento dos incêndios ocorrem por causas humanas”.