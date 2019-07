‘MUDAS.HOTSUMMER’ de Julho a Setembro

É já este sábado que arranca a III temporada do ‘MUDAS HOTsummer’. O programa foi oficialmente apresentado pela secretária regional do Turismo e Cultura destacando que reúne um conjunto de propostas que vão desde a música, cinema, teatro, dança contemporânea, às artes plásticas, bem como na realização de oficinas criativas, workshops ou visitas ao museu.

A governante explicou que o obejectivo passa igualmente por “fidelizar públicos e contribuindo para chamar mais pessoas ao museu”, não esquecendo que a “descentralização cultural” é outro dos pilares que norteia a política de aproximação à comunidade dos espaços culturais, “uma das prioridades, um dos principais eixos da política cultural do Governo Regional”, destacou.

Pela primeira vez na Região estará a artista brasileira Labaq, jovem cantora e compositora brasileira, uma das proeminentes vozes da música indie. O espectáculo está previsto para as 21 horas. A 28 de Setembro, JP Simões fecha o leque de propostas. Fique a conhecer o programa integral:

Programa

- 13 de julho, pelas 21h00, com um concerto da artista brasileira LABAQ, uma das vozes emergentes do panorama da música indie brasileira, fortemente aclamada pela crítica, que aproveita esta sua primeira passagem em exclusivo pela região para também apresentar o seu novo álbum LUX.

Após o êxito do seu primeiro álbum VOA, de onde ressaltam os êxitos “Quiçá”, “Clara” ou “Invernia”, a compositora, autora e interprete LABAQ – Larissa Baq, regressa com um novo álbum que tem levado pelo mundo em digressão recolhendo aplausos por onde tem passado.

- 20 de julho, pelas 21h00, Teatro - #Emigrantes, uma conto a partir de Al berto e Fernando Pessoa, com encenação de Ricardo Baléo, tendo como protagonistas Carlos Vieira e Vítor Silva Costa. Esta peça trata a temática da emigração, observando-a como o lugar do estranho e inóspito que cria e gere vazios...

Sinopse

Estranhos uns dos outros, encontramos na vulnerabilidade coletiva a derradeira reciprocidade. Vivendo em cidades estrangeiras, o que nos distingue é o que nos permite sentirmo-nos em grupo, ligados por uma condição estranhamente paradoxal de atração e de repulsa.

Apregoa-se a liberdade, elogia-se a emancipação. Mas revisitam-se ou criam-se novos fantasmas que alimentam a áspera sensação de ameaça e medo do estranho. Refazem-se fronteiras, nomeiam-se e exilam-se antigos e novos impuros. O sonho de pureza, de descontaminação dos eleitos, é revisitado sem cessar, devolvendo-nos, implacavelmente, o desconforto da derradeira e estranha reciprocidade.

- 03 de Agosto, pelas 21h00, Dança – com a companhia Olga Roriz e a peça Síndrome. | Encenação, direção e coreografia de Olga Roriz

Sinopse

Síndrome parte de Antes que matem os Elefantes transformando-o num novo espaço, solitário e individual, envolto num ambiente de utopia como uma suspensão da realidade, em busca do que ficou esquecido, do que se perdeu. Vive-se a verdade, as expectativas, as aspirações e desencantos. Baralham-se as convenções, e faz-se daquele lugar um outro, ou apenas um palco a existir como tal, numa relação entre o ser humano, o tempo, o espaço e a matéria. Naqueles corpos reconstroem-se os afetos, o mundo imprime-se no olhar, no rosto, no corpo e nas palavras, em direção a outros caminhos do sentir.

- 31 de Agosto, pelas 21h00, concerto a cargo da Madeirense Mariana Camacho que após os Punk’d Amour e uma passagem pelos Mutrama se apresenta no MUDAS para um concerto a solo onde apresentará o seu novo projecto.

- 07 de setembro, 18h00 – abertura da exposição de Ana Pérez-Quiroga – ¿De que Casa Eres? – no âmbito de uma residência artística que decorrerá no Museu entre 19 de agosto e 06 de setembro.

20-21 de setembro – Cinema – Apresentação de uma seleção de curtas e longas metragens que estiveram a concurso no Festival Indie Lisboa – numa colaboração entre o MUDAS e a Portugal Films.

28 de setembro, 21h00 – Encerramento do MUDASHOTsummer com um concerto a cargo de JP Simões, que se apresenta no MUDAS a solo e num registo acústico. Onde será possível revisitar êxitos como inquietação, Lenda do Homem pássaro, entre outros...

Desta programação faz ainda parte um extenso programa de acção pedagógica que inclui, oficinas de expressão plástica, cinema infantil com a apresentação de uma secção da edição deste ano do Festival Play, visitas encenadas, sessões de conto e visitas concerto.