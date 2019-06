Miguel Silva Gouveia considera que Funchal tem condições únicas para a prática desportiva ao ar livre

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, presidiu, esta manhã, à abertura do II Seminário Regional de Municípios Amigos do Desporto, que decorre durante o dia de hoje no Colégio dos Jesuítas. Na ocasião, estiveram igualmente presentes o Vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto no Município do Funchal, o Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, e o Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM), Teófilo Cunha.

Miguel Silva Gouveia começou por enaltecer este seminário como “um espaço para partilhar o que de melhor se faz em cada um dos municípios, compreender as dificuldades encontradas e debater soluções. Sabemos que os Municípios têm competências nesta área, inclusivamente plasmadas na lei, logo tem de existir uma mobilização crescente para estas matérias”.

O autarca sublinhou que “actualmente, o Funchal reconhece todo o espaço municipal como uma enorme infraestrutura desportiva. A ideia de que os espaços desportivos estavam circunscritos aos pavilhões, polidesportivos e aos estádios está ultrapassada, pelo que encaramos o nosso espaço público como uma potencial infraestrutura desportiva, valorizando todas as suas potencialidades naturais”.

“O Funchal tem investido na área do desporto ao longo dos últimos anos, através de um Plano de Investimentos coerente e sólido. Para além de dinamizarmos o parque desportivo do Município, realçando as suas qualidades intrínsecas, temos mantido parcerias através de contratos-programa com outras entidades, pois o desporto só faz sentido quando é feito em colaboração com a sociedade civil e os nossos clubes e associações”.

O Presidente referiu, de seguida, que “no ano passado, investimos no Funchal cerca de 200 mil euros na requalificação de espaços desportivos, e atribuímos 420 mil euros às instituições que, de acordo com o regulamento, se candidataram a apoios para o desporto no Funchal. Paralelamente, desenvolvemos uma política de descentralização de competências para as Juntas de Freguesias, com a atribuição de 817 mil euros anuais para serem aplicados especificamente em atividades de desenvolvimento social, desportivo e cultural.”

Miguel Silva Gouveia fez ainda referência ao programa desportivo recentemente elaborado e submetido pela autarquia designado “Atividade física, saúde e bem-estar da população +50”, que foi referenciado pela Rede Nacional de Municípios Amigos do Desporto, como uma prática de referência nacional, dada a qualidade e interesse desportivo e social que o respetivo abrange.

O Presidente terminou, reforçando o compromisso do Funchal para com o desporto, através de políticas de cooperação e de investimento sólidas e oportunas. “Actualmente o desporto é uma ferramenta privilegiada para a promoção do bem-estar e da saúde junto das várias faixas etárias, permitindo transmitir valores como a solidariedade e o companheirismo, importantes desde sempre, não só numa vertente desportiva-competitiva, mas também em comunidade. É nisto que acreditamos e que continuaremos a fomentar”.