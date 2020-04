Marcelo preocupado ligou a Célia

“Quero agradecer o gesto de Sua Excelência o Senhor Presidente da República pelo telefonema que me fez hoje a mostrar solidariedade para com o momento que a Ponta do Sol atravessa”. A novidade é dada por Célia Pessegueiro, presidente do município que revela algumas “palavras de incentivo a todos os pontassolenses e fez votos para que continuemos a seguir as indicações das autoridades para que se ultrapasse esta situação o mais rapidamente possível”, revelou o conteúdo de Marcelo Rebelo de Sousa.

O momento fica ainda mais vincando quando existem sete casos positivos de covid-19, uma situação que está a deixar muito apreensiva a comunidade local.

A autarca ainda pensou ser para “apanhados” pela surpresa: “Pensei que era uma imitação tal a espontaneidade e simplicidade da comunicação inicial sem qualquer formalismo e sem intermediários”, disse.

De resto a edil afirmou que depois de um período de maior agitação e de alarme “os munícipes estão muito mais calmos”, rematou.