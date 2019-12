Mais de 400 condutores multados a falar ao telemóvel na Madeira

O número de infracções por condução com telemóvel aumentou 14% nos primeiros dez meses deste ano. Mais de 400 foram multados devido a esta conduta perigosa na estrada. A notícia faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Mas a foto com maior destaque na primeira página ilustra a ‘inauguração’ das iluminações de Natal. Ontem à noite acenderam-se perto de 1,2 milhões de lâmpadas de mil cores. Uma tradição que muitos populares não quiserem perder na baixa do Funchal.

Também é notícia a previsão de 23 toneladas de produtos que o Banco Alimentar conta recolher na sua campanha. Apesar do balanço ser “positivo”, a campanha de Natal deste fim-de-semana deverá ficar aquém do registado na edição do ano passado.

A renovação da frota da ‘Horários do Funchal’ com viaturas mais amigas do ambiente e os assaltos a carros nas ruas do centro da capital madeirense (cerca de uma dezena de furtos ocorreram na última semana) são outros destaques desta edição.