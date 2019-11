Maioria das câmaras municipais da Madeira baixou impostos

O peso da receita fiscal baixou em oito das onze autarquias da Região em 2018. Porto Santo, Ponta do Sol e Machico foram as excepções. Na Madeira, os impostos, taxas e licenças representam 31% das receitas municipais, 10 pontos percentuais abaixo da média nacional. Um artigo de análise sobre este tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque mostra o recinto da feira do Santo da Serra e serve para ilustrar a notícia de que a Comissão de Feirantes vai propor à Diocese do Funchal um contrato directo para alugar os terrenos por um prazo de quatro anos. A feira encerrou porque a Câmara de Santa Cruz recusa-se a suportar os encargos do aluguer, já que poucos comerciantes pagavam aquilo a que estavam obrigados.

A derrota do Marítimo em Barcelos com um penalti duvidoso a abrir o resultado, o empate do Nacional com o Feirense num jogo de desperdício e expulsões, a pesada dívida da Empresa de Electricidade da Madeira, a confirmação da pena de 5 anos e meio de prisão para um falso engenheiro condenado por burlas e ameaças e a detenção do suspeito da morte do ex-cabeleireiro de Ronaldo são outras notícias com referência na primeira página.