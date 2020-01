Madeira pretende novo cabo submarino com ligação aos Açores e continente

A Região pretende contar com uma nova ligação de transmissão de dados por cabo submarino para continente e Açores até ao ano 2023, já que a actual está a chegar ao fim do tempo de vida útil. Trata-se de um investimento nacional de 119 milhões de euros, que deverá contar com apoios europeus. A notícia faz manchete da edição deste domingo do DIÁRIO com as conclusões do grupo de trabalho que estudou o lançamento deste novo cabo submarino.

A foto em maior destaque na primeira página é referente às incidências na Madeira das eleições para a nova liderança nacional do PSD, com Jardim (apoiante de Rui Rio) e Miguel Albuquerque em rota de colisão sobre a validade dos votos registados na Região. Miguel Pinto Luz foi o candidato mais votado na Madeira, mas quem passou à segunda volta foi Rui Rio e Luís Montenegro. Entretanto, o deputado Sérgio Marques diz esperar tolerância do conselho de jurisdição nacional na avaliação à abstenção dos parlamentares madeirenses na Assembleia da República.

Outras notícias importantes nesta edição são o recorde de movimentos com cartão Multibanco registado no ano passado (mais de 1,9 mil milhões de euros, o apadrinhamento por parte do treinador internacional Leonardo Jardim a um novo projecto de reabilitação e reintegração e o acentuar da pobreza em resultado do envelhecimento e das baixas reformas.