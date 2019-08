Madeira é a única região com quebra na avaliação bancária da habitação

Em julho, o valor médio de avaliação bancária realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação em Portugal, fixou-se em 1.283 euros por metro quadrado (euros/m2), mais 11 euros que no mês anterior. A Madeira foi a única região onde este indicador baixou face a Junho.

A nível nacional, o valor médio de avaliação dos apartamentos subiu 15 euros quando comparado com Junho, para 1.368 euros/m2 em Julho. Nas moradias, o valor médio de

avaliação subiu 6 euros, para 1.148 euros/m2.

A nível regional, a maior subida para o conjunto da habitação registou-se na Área Metropolitana de Lisboa (1,6%) e a única descida na Região Autónoma da Madeira (-0,4%).

Em comparação com o período homólogo, o valor médio das avaliações cresceu 8,1%, tendo o valor de apartamentos e de moradias aumentado 10,1% e 5,3%, respectivamente.

A taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se no Algarve (10,1%) e a menor na Região Autónoma da Madeira (4,0%).

No mês em análise, o valor médio de avaliação bancária de apartamentos foi 1.368 euros/m2. O valor mais elevado foi observado na região do Algarve (1.695 euros/m2) e o mais baixo no Alentejo (1.063 euros/m2).

Comparativamente com Junho, o valor para apartamentos subiu 1,1%, tendo a Região Autónoma dos Açores apresentado a maior subida (4,2%) e a Região Autónoma da Madeira a descida mais acentuada (-1,3%).

Em termos homólogos, a Região Autónoma dos Açores apresentou o crescimento mais expressivo (16,2%) e a Região Autónoma da Madeira o mais baixo (2,4%).

A avaliação bancária das moradias subiu 6 euros, para 1.148 euros/m2. Os valores mais elevados observaram-se no Algarve (1.630 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.575 euros/m2), tendo o Centro registado o valor mais baixo (990 euros/m2). Comparativamente com Junho, o Algarve apresentou o maior aumento (2,9%), enquanto o Centro registou a única descida (-0,1%). Em termos homólogos, o Algarve apresentou o maior crescimento (13,6%) e o menor ocorreu na Área Metropolitana de Lisboa (3,6%).

De acordo com o Índice do valor médio de avaliação bancária (base 100= média nacional), a Madeira mantém ainda uma confortável 3.ª posição com os valores mais altos, situando-se por cá em média 15% acima das avaliações no País.