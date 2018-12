É mais uma consequência da má visibilidade que continua a não facilitar quem pretende aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Um avião 737 da companhia aérea Transavia aterrou no Porto Santo depois das 16 horas, divergido da Madeira. Os mais de cem passageiros saíram da aeronave e deverão embarcar no navio de passageiros da Porto Santo Line. O Lobo Marinho deverá zarpar para ilha da Madeira às 18 horas.