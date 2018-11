Há 165 avisos de incumprimento por dia nos parquímetros do Funchal

Os fiscais municipais passam, em média, 165 avisos por falta de pagamento nos parquímetros das ruas do Funchal e só um terço dos infractores detectados saldam o valor assinalado. Estes dados são avançados numa reportagem que faz manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO, a qual adianta ainda que os autosilos da Câmara apresentam uma lotação abaixo dos 50 por cento.

Destaque ainda para uma entrevista com Élvio Jesus, presidente da Ordem dos Enfermeiros na Madeira, que alerta que alerta que um novo hospital pode ajudar mas não vai definir a qualidade do serviço de saúde. Lembra ainda que quando há “incidentes no privado vão todos para o [serviço] público” de saúde.

Um superburlão do OLX que apanhou pena de cadeia na Madeira, o programa de fundos europeus da Região que conta já com 40% de taxa de execução, 2.692 projectos aprovados e um valor global de 360 milhões de euros e a actuação no Café do Teatro a 15 de Dezembro da voz de ‘Mafiosa’ são outras notícias com chamada à primeira página.