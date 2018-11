Grupo do hotel do Castanheiro investe 18 milhões em novo projecto no quarteirão

A sociedade proprietária do boutique hotel do Castanheiro vai lançar um novo projecto no local, composto por um complexo hoteleiro e residencial de luxo. O investimento ronda os 18 milhões de euros. A notícia faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A fotografia em maior destaque na primeira página mostra o desalento dos jogadores do Marítimo após a derrota por 0-3 frente ao Feirense, que ditou o afastamento da Taça de Portugal e deixa a continuidade em risco a continuidade de Cláudio Braga à frente da equipa madeirense. Também o União foi afastado da competição pelo Guimarães (2-0).

A proposta do Governo dos Açores para abordagens conjuntas com a Madeira no Turismo, a aliança entre PS e PCP na discussão do Orçamento de Estado para clarificar a percentagem de apoio da República à construção do novo hospital, o Europeu de bridge que traz 800 participantes à Madeira e a entrevista a Jorge Veiga França que promete “manter a tendência estratégica e política da actual direcção” da ACIF são outras notícias em destaque.