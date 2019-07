Governo tem feito investimentos “colossais” na Protecção Civil, diz Albuquerque

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse esta tarde, durante a entrega no quartel dos Bombeiros Municipais de Machico de quatro veículos florestais de combate a incêndios, distribuídos pelas corporações de Machico, Câmara de Lobos, Calheta e Ribeira Brava e Ponta do Sol, que a Região nunca investiu tanta na Protecção Civil como agora, enumerando logo de seguida um conjunto de acções e aquisições que tem sido concretizado.

O governante vincou que os investimentos têm sido “colossais” no quadro da prevenção das pessoas e bens e na formação dos quadro técnicos e bombeiros que têm, na sua opinião, um trabalho de elevado mérito.