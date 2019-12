Governo eleva aposta na candidatura das Levadas da Madeira a Património Mundial

A candidatura das Levadas da Madeira a Património Mundial da UNESCO vai ganhar mais força em 2020. O Governo Regional prepara-se para apresentar um logotipo e uma mascote e serão elaborados planos de protecção e gestão. A notícia faz a manchete da edição desta sexta-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra o movimento que se viver ontem nos centros comerciais. Os madeirenses aproveitaram a primeira oitava para irem ao início dos saldos nas lojas. São cada vez mais os que aproveitam os descontos para comprar prendas natalícias... já depois do Natal.

Outra notícia dá conta dos dados que revelam a recuperação do

sector da construção - quase 560 empresas da Região têm alvará e há 380 com certificados de empreiteiro.

A recuperação da Câmara da Ponta do Sol de 26 mil euros em dívida e as duas mortes maternas registadas em 2018 na Região são outras notícias com chamada à primeira página nesta edição.