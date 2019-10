Governo e Câmara da Calheta elogiam organização da Final das Regiões

É já este fim-de-semana que pela primeira vez a Região e a Ponta do Pargo recebem a Final das Regiões em motocross, uma competição apresentada esta manhã no salão nobre do município da Calheta. O presidente da autarquia e o director regional da Juventude e Desporto comungaram pela mesma linha de raciocínio, frisando estar diante de um tipo de acontecimentos que projecta o concelho e a Madeira, razão pela qual Câmara e Governo não se arrependem do investimento público.

Carlos Teles e David Gomes lembraram as tradições que o município tem no desporto automóvel vincando, logo depois, que o retorno que a competição irá ter “marcará muitos pontos na promoção”.

A organização espera milhares de espectadores presentes no sábado e no domingo, um cartaz que estará sob a coordenação do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e do Club Sport Marítimo numa prova que reúne os cinco Campeonatos Regionais de Motocross de Portugal Continental e Ilhas, onde cada seleção de Portugal, MX Ribatejo, MX Açores/Ponta Delgada, Trofeu Norte, Pentacontrol e MX Madeira e onde estarão os seus melhores pilotos numa pista desenhada nos terrenos onde nascerá o campo de golfe.

Para Ricardo Andrade e Dércio Gouveia, dois elementos que ouviram muitos elogios pela forma como promoveram o evento, destacaram a excelência do traçado referindo que o traçado é um dos melhores no país, ainda assim não esconderam que será “inglório” se a pista vier a desaparecer para dar lugar a um campo de golfe, no entanto não se opõem se o governo regional optar por “um bem maior” como acreditam que será a realização de uma infra-estrutura como está projectada pelas Sociedades Desenvolvimento. “Não é possível conciliar as duas. Já existe uma pista na Fajã da Ovelha e para o campeonato regional é mais que suficiente”.