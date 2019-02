Exames/9.º ano: Professores destacam continuidade pedagógica para sucesso de escola na Madeira

Os professores da Escola Básica do Porto da Cruz, na Madeira, consideram que a continuidade pedagógica e a estabilidade do quadro docente justificam, em parte, o lugar de melhor escola pública nos exames do 9.º ano em 2018.

”Há várias razões que levam a estes resultados. Uma delas é, sem dúvida, a continuidade pedagógica, iniciar com os alunos uma caminhada no 7.º ano que vai até ao 9.º ano, porque assim permite-nos identificar as dificuldades logo no início de ciclo”, explicou a professora de Português Andreia Fernandes, realçando também o “esforço” e a “dedicação” dos alunos.

Situada na freguesia do Porto da Cruz, no concelho de Machico, numa área rural na costa norte da ilha da Madeira, a Escola Básica do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Pré-Escolar foi inaugurada há 23 anos e conta atualmente com cerca de 300 alunos e 60 professores.

Em 2018, as duas turmas do 9.º ano, num total de 23 alunos, destacaram-se nos exames nacionais, onde a média das duas disciplinas - Português e Matemática - foi de 4,08 numa escala até 5, o que colocou o estabelecimento no 20.º lugar do ‘ranking’ nacional, sendo, no entanto, o primeiro ao nível das escolas públicas.

”Sinto-me muito orgulhosa, porque realmente não é fácil”, confessou Filomena Ramos, professora de Matemática, vincando como fatores de sucesso a organização da escola, as turmas pequenas e o meio envolvente, mas acima de tudo o “interesse e empenho” da parte dos alunos e dos encarregados de educação.

A Escola Básica do Porto da Cruz acolhe alunos na maioria originários daquela freguesia, mas também das freguesias de São Roque do Faial e do Faial, no concelho vizinho de Santana, áreas onde predomina a atividade agrícola.

”É uma escola pequena e as pessoas são muito unidas, os professores também são muito bons, estão sempre dispostos a ajudar”, disse Barbara Silva, aluna do 9.º ano, assegurando que está preparada para fazer “bons exames”, sobretudo em Matemática, tal como os colegas do ano passado.

A mesma confiança mostrou Sofia Petito, para quem a disciplina preferida é o Português, afirmando que as boas notas que costuma ter nos testes resultam em parte do esforço pessoal, em parte do esforço dos professores.

”Os professores têm de nos ajudar e nós temos de fazer a nossa parte”, disse.

Rodrigo Freitas também destaca o papel dos docentes, que “explicam bem”, tal como Pedro Freitas, aluno natural do Porto da Cruz, para quem as boas notas resultam do trabalho entre os alunos e os professores e também do facto de a escola ser pequena.