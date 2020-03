Duas frentes activas no Jardim da Serra

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Câmara de Lobos emitiu há instantes um comunicado referente ao fogo que deflagra na freguesia do Jardim da Serra, confirmando que a ignição ficou registada “ontem, dia 10 de Março (...), sendo que actualmente o incêndio encontra-se com duas frentes activas”. Dá conta ainda que no teatro de operações encontram-se a combater as chamas “17 homens, de duas corporações (Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e Bombeiros Voluntários Madeirenses), apoiados por 4 veículos pesados de combate a incêndios florestais e 1 veículo tanque de apoio”, bem como elementos do Corpo de Polícia Florestal e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Câmara de Lobos.

Como medidas preventivas, foram encerradas as seguintes vias: “Estrada da Corrida; Estrada da Boca dos Namorados; Vereda entre a Boca dos Namorados e a Seara Velha – Curral das Freiras; Vereda entre a Boca da Corrida e a Encumeada”.