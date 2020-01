Detectadas sete infracções laborais por dia no último ano na Madeira

Ao longo do último ano, a Direcção Regional do Trabalho e Acção Inspectiva detectou 2.700 infracções laborais na Madeira, uma média de sete infracções por dia. O mesmo departamento aplicou coimas no valor de 1,7 milhões de euros, sendo que o combate ao trabalho precário ilegal está no topo das prioridades da fiscalização. O assunto surge em grande destaque na edição desta quinta-feora do DIÁRIO.

Grande parte da primeira página é ocupada com uma foto que ilustra o que foi o primeiro dia de 2020 no Funchal. Muitos madeirenses e turistas aproveitaram o bom tempo para passear na baixa, comer um gelado e ir ao parque de diversões. E a propósito do início do ano, o primeiro bebé de 2020 nasceu às 5h39, num dia em que 88 pessoas foram atendidas nas urgências.

A entrevista em que o secretário-geral do PSD (José Prada) garante que nas próximas eleições autárquicas o seu partido “só não ganha o Funchal se não quiser” é outro assunto em destaque nesta edição.