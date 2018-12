Um despiste de uma motorizada numa das saídas da Via Rápida para a cidade do Funchal, provocou um ferido, um acidente que causou constrangimentos no trânsito, sobretudo quem pretendia sair na zona da Pena. Para já as informações são escassas, no entanto fonte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses confirmou ter sido enviado uma equipa desta unidade para prestar primeiros socorros à vítima com suspeitas de lesões nos membros inferiores e superiores