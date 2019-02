Derrota histórica do Nacional frente ao Benfica

A pesadíssima derrota do Nacional (10-0) frente ao Benfica preenche boa parte da primeira página da edição desta segunda-feira do DIÁRIO. “Duas mãos cheias de humilhação” é o título em destaque, acompanhado de uma fotografia do camisola ‘10’ encarnado, Jonas.

A manchete desta edição vai para uma reportagem sobre a rede de túneis da Madeira, que já têm uma extensão de 83 quilómetros. A ilha tem 140 túneis e daqui a dois anos terá mais sete.

A reunião que o vice-presidente do executivo Pedro Calado quer ter com o Ministro do Ambiente devido à exclusão da Madeira do programa de financiamento dos transportes públicos, a autorização da Câmara de Machico e do Governo para a abertura de um hotel cultural, a colaboração de alguns independentes na elaboração do Programa de Governo do CDS e os reparos de Miguel de Sousa ao estado do Hospital dos Marmeleiros são outras notícias em destaque.