Coronavírus adia Conferências no Museu de Arte Sacra do Funchal

Aconselhada pelas Autoridades de Saúde regionais, a direcção do Museu de Arte Sacra do Funchal decidiu adiar ‘As Conferências do Museu 2020’, que estavam marcadas para os próximos dias 12 e 13 de Março, devido ao novo coronavírus: “É com desagrado que vos comunicamos que teremos que adiar a realização do evento, para data a anunciar. Recebemos recomendações das entidades locais da Autoridade de Saúde sobre a realização das Conferências do Museu e fomos fortemente aconselhados a cancelar o evento devido aos riscos relacionados com o Covid-19”, lê-se nas redes sociais do Museu de Arte Sacra do Funchal.

Mesmo sem qualquer infectado confirmado na Região, o Museu de Arte Sacra do Funchal segue as recomendações das autoridades e disponibiliza duas opções aos participantes: manter a inscrição para nova a data que será anunciada entretanto ou solicitar o reembolso da inscrição na recepção do Museu de Arte Sacra do Funchal, a partir de 12 de Março.