Concurso da Esquadra da Ponta do Sol será lançado no segundo semestre

Será no “segundo semestre deste ano será lançado o concurso público para a empreitada da nova Esquadra, sendo que até lá serão concluídos os projectos de especialidades e caderno de encargos para o concurso público”. A garantia foi deixada pela presidente da Câmara da Ponta do Sol logo após a autarca socialista ter estado reunida esta segunda-feira com o Secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, em Lisboa.

O motivo da audiência com o governante teve como “propósito de apresentar o projecto da nova Esquadra da PSP no município”, afirmou, de resto, o DIÁRIO mostra na sua edição impressa de hoje a imagem do prédio que ficará situado junto à rotunda da vila e contemplará diversas valências que entre outras servirão para albergar a brigada de investigação criminal, a brigada de trânsito e segurança rodoviária, Programa Escola Segura e Gabinete de apoio à vítima.

O momento foi ainda aproveitado para fazer o ponto de situação do actual contrato entre Ministério da Administração Interna, Câmara Municipal e PSP.

A PSP da Ponta do Sol é composta por 25 elementos e funciona atualmente num edifício da autarquia. Espaço que foi temporariamente cedido devido à ocorrência de uma derrocada na encosta perto das antigas instalações da esquadra, em 2017.