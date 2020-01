Concessionária da Zona Franca teve ano de ouro em receitas

A SDM, empresa concessionária do Centro Internacional de Negócios da Madeira, deu um lucro de 4,5 milhões de euros no ano passado. Foram os melhores resultados dos últimos sete anos, o que valoriza a empresa numa altura em que o Governo Regional se prepara para a adquirir. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Tema igualmente em destaque na primeira página é o da instalação de chips de monitorização em 3.500 árvores do Funchal. A Câmara Municipal do Funchal está a implementar um sistema que contemplará uma base de dados com o histórico de todas as intervenções. A meta é abranger 8 mil árvores.

A confirmação de Tony Carreira no cartaz da próxima Semana do Mar, os pedidos de respeito e unidade que o CDS-Madeira faz ao novo líder nacional e a vitória do Nacional frente ao Chaves são outros temas fortes desta edição de segunda-feira.