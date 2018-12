Centenas de passageiros ‘entopem’ balcões da easyJet em Lisboa

São filas intermináveis de passageiros que procuram obter informações que estão a ‘entupir’ os balcões das informações da companhia aérea easyJet que tinham voos para a Madeira e que foram cancelados devido às más condições atmosféricas que se fizeram sentir durante do dia de hoje, concretamente a falta de visibilidade provocada pelo nevoeiro, levaram ao cancelamento de diversos voos no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, um dos quais, proveniente do Porto divergiu para o Porto Santo tendo os seus passageiros, cerca de 100, embarcado no Lobo Marinho para poderem chegar a Madeira.

Antes, foram então cancelados o voo da TAP, proveniente de Lisboa, com chegada prevista à Madeira às 11h15, e o voo da easyJet das 13h05, também vindo de Lisboa.

Outros quatro aviões não conseguiram aterrar na Madeira, sendo obrigados a divergir. Um easyJet proveniente de Bristol (10h45) e outro vindo de Gatwick (11horas), que rumaram a Gran Canaria; bem como um TAP, proveniente de Lisboa (10h50) que divergiu para Porto Santo, este último deveria embarcar o plantel do Madeira Andebol SAD, com jogo marcado em para as 18h30 na casa do Benfica e que teve de ser adiado.

Entretanto, o primeiro avião da programação de voos extra para o Natal e Fim-de-Ano na Madeira, um Airbus A-319-111, da easyJet, também não chegou a aterrar no Aeroporto da Madeira, regressando à origem.

Do lado das partidas, ‘ficaram em terra’ o TAP das 12 horas e o easyJet das 13h45, ambos com destino à capital portuguesa. Tudo no período matinal.

Durante a tarde as condições não melhoraram com um signficativo lote de constrangimentos. O voo da easyJet das 21h15 foi cancelado devido ao facto de nem ter partido de Lisboa o avião que deveria ter aterrado às 20h40. Igualmente o voo da TAP, das 17h15, que deveria ter partido da Região não descolou porque a aeronave divergiu para Lisboa.