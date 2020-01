‘CDS não pode viver à sombra do Governo’ é a notícia que faz manchete no DIÁRIO deste sábado, 25 de Janeiro. José Manuel Rodrigues lança alerta para o interior do partido, a partir de Aveiro e diz que a estabilidade governativa da Região tem de ser garantida, mas a identidade do CDS tem de ser preservada junto da população.

Rui Barreto, por seu lado, ataca jornalistas, comentadores e o PS-M. Uma reportagem para ler nas páginas 6 e 7 do seu matutino.

Noutras matérias, saiba que a pesca descarregada bate novo recorde. Entre Janeiro e Novembro do ano passado, os portos da Região receberam 7.9 toneladas de pescado, mais 21% do que no ano anterior. Nesta questão dos mares, a Aquacultura volta a gerar fortes críticas a Teófilo Cunha. Saiba porquê na página 3.

A edição impressa deste sábado salienta ainda que os casos de gripe dispararam na semana passada e que um indivíduo foi condenado a 6 anos de prisão por bater na mulher e na filha.

Nos Canhas, o miradouro e o coreto da Igreja vão ser demolidos. A reportagem da página 8 conta-lhe todos os pormenores.

