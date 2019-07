Candidatura de Carlos Pereira é sinal de pacificação no PS-Madeira

Carlos Pereira será o cabeça-de-lista do PS pelo círculo da Madeira às eleições legislativas nacionais. A notícia faz manchete na edição deste domingo do DIÁRIO. O desempenho de Carlos Pereira na Assembleia da República, onde é vice-presidente da bancada socialista, e a vontade de união no partido para mudar a Madeira presidem à escolha do actual deputado.

A imagem em maior destaque na primeira página é um cartoon de Eder Luís que ilustra a ‘praga’ de pombos que infesta a capital madeirense. A Câmara gastou 19 mil euros em três anos com o plano de acção ‘O Funchal não é um Pombal’ e garante que o número de pombos não está a aumentar. Contudo, a Autoridade das Actividades Económicas diz que este ano já recebeu 21 queixas relacionadas com este problema e adverte para os riscos para a saúde e deixa recomendações. Os especialistas defendem métodos alternativos.

Os padres ‘presos’ a projectos sociais que adiam a sua mobilidade na Diocese do Funchal, a vitória de Alexandre Camacho no Rali do Faial e uma conversa com a estrela do jazz Dianne Reeves são temas também destacados na primeira página.