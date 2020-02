Camião com água para acalmar poeira e protestos na Ribeira Brava

No dia em que o DIÁRIO traz na sua edição impressa o descontentamento de moradores, comerciantes e taxistas da vila da Ribeira Brava face à coluna de pó que invade nos últimos dias a localidade, com claros prejuízos para os negócios e para vida dos habitantes, hoje, a construtora já mobilizou meios para o local para minimizar impactos de poluição nomeadamente de poeiras para as esplanadas. Ontem o presidente da autarquia, Ricardo Nascimento prometeu intervir solicitando à dona da obra, APRAM, para que tivesse em conta este problema que estava a suscitar desagrado.