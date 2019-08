Calote de Berardo com peso na estatística dos tribunais da Madeira

No primeiro semestre deste ano o valor global dos processos de cobrança de dívidas que entraram nos tribunais da Madeira atingiu os 53 milhões de euros, o dobro do montante registado no período homólogo de 2018. Um aumento significativo que se justifica com um processo da Caixa Geral de Depósitos para cobrar uma dívida de 43 milhões de euros a Joe Berardo. O assunto faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra o empate entre o Marítimo e o Sporting, por 1-1, registado ontem no Estádio dos Barreiros, a contar para a primeira jornada da I Liga.

Outra notícia com chamada à primeira página dá conta que o consumo de álcool diminuiu entre os jovens. Um estudo coloca a Madeira em contra-ciclo com a tendência nacional, com as prevalências de consumo a baixar também no tabaco e nas drogas, mas a aumentar nos medicamentos.

A garantia do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, de que a greve nacional no transporte de mercadorias perigosas não vai afectar a Madeira e uma entrevista com o presidente do Serviço de Protecção Civil, José Dias, que faz o balanço do POCIF são outras notícias em destaque nesta edição.