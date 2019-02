Bombeiro que salvou homem durante incêndio recusa título de herói

Chama-se Rui Abreu e é o bombeiro que, anteontem, em pleno incêndio na antiga fábrica da Insular de Moinhos, subiu a uma auto-escada e conseguiu resgatar um homem do edifício. O profissional, que recusa o epíteto de herói, surge em grande destaque na primeira página da edição deste domingo do DIÁRIO. Entretanto, a Câmara do Funchal mostra-se convicta que a demolição do edifício está fora de hipótese e os suspeitos identificados pela PSP foram libertados.

A manchete desta edição revela que o chumbo do Tribunal de Contas a um contrato de assessoria financeira do Governo Regional vai impedir a Região de poupar pelo menos 13 milhões de euros em juros da dívida à República.

Um festival de teatro de rua no Funchal de 11 a 13 de Abril, a tensão que aumenta com entrada de ajuda na Venezuela e o triplicar dos lugares de estacionamento nas Queimadas são outras notícias em destaque.