Bernardo Pereira vence Atlantic Ocean Surfski World Cup, David Fernandes melhor português

Decorreram hoje as três etapas que compunham a Atlantic Ocean Surfski World Cup disputada em Lanzarote. Esta prova contou com 350 canoístas provenientes de 19 países de vários continentes. Bernardo Pereira, do Clube Naval da Calheta, conquistou o primeiro lugar no escalão de Juniores. Na primeira e segunda etapas tinha ficado em segundo lugar e tinha 1 minuto e 12 segundos de atraso para o primeiro classificado, mas na última etapa não deu hipóteses ao espanhol Pablo Stmary e conquistou a Taça do Mundo em Surfski com menos 3 minutos e 4 segundos que o segundo classificado.

Destaque também para David Fernandes, do Clube Naval do Funchal, terminou no Top 10 dos seniores e 12º na classificação geral, tendo sido o melhor português nesta competição. O canoísta madeirense realizou os 40 km da competição em 2 horas 34 minutos e 44 segundos.

Bernardo Pereira, apesar de ser Júnior, terminou no 15ª da geral e foi o 3º melhor português. Disputou os 40 km de prova em 2 horas 35 minutos e 31 segundos.

A Associação Regional de Canoagem da Madeira já felicitou ambos pelas suas excelentes prestações.