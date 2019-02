Associação Avesso critica corte financeiro

Depois do PSD-Ponta do Sol, agora é a vez da Associação Avesso sair a terreiro e criticar a opção da presidente da Câmara Municipal: “É com muito desagrado e indignação que a Associação Avesso vê os cortes propostos pelo executivo camarário da Ponta do Sol na ordem dos 30 e 40 por cento a algumas associações culturais, desportivas e recreativas do município”. É desta forma que sai o sentimento, de resto veiculado já na página do facebook.

A instituição liderada por Maurícia Gabriel pode deixar de receber menos 7 mil euros comparativamente com 2018, passando a beneficiar de 11.500 ano, um montante que suscita reparos: “Num concelho onde a Cultura e o Desporto foram das áreas que mais pautaram e deixaram a sua marca, na criação de postos de trabalho, fixação de jovens e crescimento económico-social que daí advém, a Associação Avesso vê uma redução sem critério e díspar, que desvaloriza o trabalho e esforço que as associações têm vindo a desenvolver, pondo em causa a concretização de alguns eventos”.

Esta reacção surge na sequência do executivo camarário, liderado pela socialista Célia Pessegueiro, pretender efectuar uma redução significativa na atribuição dos valores a diversas instituições do município. Ontem, em reunião de Câmara, o PSD ‘chumbou’ as propostas essas apresentadas pela vereação socialista, nomeadamente à Associação Avesso.