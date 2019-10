Amianto retirado do Bairro das ‘Malvinas’ sem seguir as melhores práticas

A empresa ‘Investimentos Habitacionais da Madeira’ (IHM) deu início à necessária retirada de placas de fibrocimento dos prédios do Bairro da Torre (’Malvinas’), em Câmara de Lobos, mas algumas boas práticas não estão a ser cumpridas na operação. Os moradores não foram informados dos trabalhos em curso e a medição da qualidade do ar não está a ser feita diariamente. O tema faz a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO.

A foto em grande destaque na primeira página mostra uma esquina de Park Station, uma das zonas mais perigosas nos subúrbios de Joanesburgo, onde alguns emigrantes madeirenses mantêm os seus negócios embora a onda de crimes e xenofobia os obrigue a olhar constantemente por cima do ombro.

A parada Madeira Pride que reuniu cerca de 200 pessoas pelo respeito aos cidadãos LGBTI, o caso de uma investigadora madeirense que recebeu bolsa de um milhão de dólares nos EUA e o assinalar no Funchal do centenário de Sophia com o evento ‘Oceanos’ a 29 a 31 de Outubro são outros temas em destaque.