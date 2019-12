Alunos madeirenses estão a conseguir melhores notas nos exames nacionais

O relatório da equipa coordenadora das provas nacionais na Região mostra que as classificações têm vindo a subir. No ano lectivo 2018/2019, a nota no exame de Matemática do 9.º ano ficou, pela primeira vez, acima dos 50%. No Ensino Secundário, a média regional aumentou de 101 para 108 pontos. A notícia faz a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO.

Mas a foto que preenche quase todo o comprimento da primeira página é do jogo do Marítimo-Boavista de ontem. A equipa madeirense venceu por 1-0 graças a um autogolo marcado pelo adversário. Foi a primeira vitória da era do treinador José Gomes. Na II Liga, o Nacional ganhou ao Estoril e líder provisoriamente a classificação.

Outra notícia em destaque é a ‘Aldeia do Pão’, um investimento de um milhão de euros, que vai incluir um museu e dar emprego a 30 pessoas.

As Noites do Mercado que estão a decorrer um pouco por toda a Região e a proposta do PS de criação de uma comissão para combater corrupção são outras notícias com uma referência na primeira página.