626 inscritos no Trail da Boaventura

Está em contagem decrescente 5ª edição do Trail da Boaventura que decorre no próximo domingo, uma prova que conta com a presença de 11 nacionalidades entre o lote de 626 atletas inscritos, 50 dos quais vindos do território continental.

Não bastasse ambas as provas, de 10 e 25 quilómetros, certificadas com nível 4 pela ATRP, serão pontuáveis para o Circuito Trail Madeira 2019-20, sendo que a prova principal – Trail Naturnorte – passa a integrar o Circuito Nacional de Trail (série 150) e a ATRP PRO – Portugal Trail League, da ATRP, entidade reguladora da modalidade a nível nacional.

Predicados que segundo a organização acrescentam potencial e aumenta o nível competitivo ao evento desportivo colocando igualmente a localidade no quadro de competições de referência do género, pelo menos é assim que pensam os presidentes de Junta de Freguesia e do Município que esta manhã deram a conhecer as principais novidades do cartaz desportivo.

Se na vertente desportiva estamos conversados, que considera que o Trail da Boaventura “ajuda a promover o concelho a nível regional e nacional” foi o presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal, entidade parceira e financiadora.

De resto, esta edição manterá o formato anterior, com a “retirada de mais algum asfalto após o último abastecimento”, explicou Nuno Gonçalves, director técnico da prova que antevê forte competitividade, adiantando que 450 atletas são do escalão masculino e os restantes 150 do quadro feminino.