Verde-rubro Rodrigo Pinho pede para seguir recomendações para “vencer a batalha”

O futebolista do Marítimo Rodrigo Pinho reforçou hoje que as pessoas têm de cumprir as recomendações das autoridades, para que todos consigam “vencer a batalha” da pandemia da covid-19.

“Nós sabemos o momento que estamos a viver em todo o mundo. É muito importante estarmos focados no combate a este vírus. Temos de seguir as recomendações nestes momentos, como lavar bem as mãos e evitar aglomerações, e será assim que iremos vencer esta batalha”, afirmou, no programa do clube madeirense ‘Dentro de Portas’.

O jogador brasileiro disse que tem cumprido a sua parte, juntamente com a família, ao ficar em casa, só saindo para ir ao mercado ou à farmácia.

Além do tempo passado com a mulher e os filhos, Rodrigo Pinho tem guardado entre uma hora e hora e meia por dia para fazer exercício, não esquecendo o regresso da I Liga portuguesa de futebol.

“Não sabemos quando o campeonato vai voltar, mas é muito importante manter a forma, cuidar bem da alimentação, porque ainda faltam 10 jogos para terminar esta temporada”, comentou o ponta de lança, de 28 anos, que é o melhor marcador do Marítimo no campeonato, com cinco golos apontados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Dos infetados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.