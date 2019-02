No dia 24 de Fevereiro, no intervalo do jogo do União da Madeira / Penalva do Castelo, a contar para o campeonato nacional - Série B, o clube madeirense irá homenagear a equipa de juniores com a entrega da taça de campeão regional de juniores 2018/2019 e a entrega de medalhas aos jogadores, equipa técnica e staff.