TVI vai transmitir jogos da ‘Champions’ nas próximas duas temporadas

O director de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, disse hoje à Lusa que o canal chegou a acordo com a Eleven Sports para continuar a transmitir os jogos de futebol da “’Champions’ nas próximas duas temporadas”.

“É um novo acordo entre a TVI e a Eleven Sports válido para as próximas duas temporadas da ‘Champions’ [Liga dos Campões de Futebol] e para as ligas europeias que também já estavam previstas no primeiro acordo: espanhola, francesa e alemã”, afirmou Sérgio Figueiredo.

“Basicamente mantém-se o princípio de a TVI transmitir um jogo de uma equipa portuguesa por cada jornada, a Super Taça e a final da competição”, acrescentou o director de informação da estação de Queluz.

“Além disso, está previsto mantermos os programas dedicados com os resumos alargados e todos os golos nas plataformas digitais também, não só a transmissão do jogo em directo como os golos ao minuto dos jogos que não transmitimos”, bem como “uma parceria comercial”, acrescentou.

Ou seja, a relação entre a TVI e a Eleven Sports “vai muito além da cedência dos direitos de transmissão de jogos. Estamos a aprofundar uma boa experiência que vivemos neste primeiro ano” do contrato, acrescentou.

Questionado sobre o balanço que faz do primeiro ano do acordo entre a TVI e a Eleven Sports, Sérgio Figueiredo salientou que a ampliação da duração do contrato - por mais duas temporadas - é a melhor resposta.

A TVI foi o parceiro escolhido pela Eleven Sports para transmitir os jogos da ‘Champions’ no ano passado, aquando da sua entrada no mercado português.

Embora não tenha revelado os valores envolvidos nesta parceria, Sérgio Figueiredo salientou que o “futebol tem uma particularidade: requer um grande investimento e não é um produto barato”.

Além disso, não é um produto que possa ser rentabilizado em repetições das transmissões.

No entanto, o futebol é “ao mesmo tempo um produto sem risco”, pois “quando se contrata uma prova desta dimensão liberta-se do risco de audiência para ganhar espaço para a criatividade, para a inovação”, apontou o director de informação da TVI.

Sérgio Figueiredo destacou ainda que no primeiro acordo com a Eleven Sports, as duas empresas fizeram programas conjuntos, o que continuará a acontecer.

“Beneficiamos muito da própria Eleven Sports estar numa estrutura mais sólida” desde que entrou no mercado português no ano passado, pois ganhou “robustez e capacidade de operação”, prosseguiu.

Desde Fevereiro último, a Eleven Sports, detentora dos direitos televisivos da Liga dos Campeões de futebol em Portugal, está disponível em todos as plataformas de operadores de telecomunicações portugueses.