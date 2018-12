Triatlo distingue os melhores do ano 2018

Decorreu na passada sexta-feira, dia 30 de Novembro, a entrega anual dos Prémios do Triatlo 2018, no restaurante ‘A Parreira’, no Funchal.

A cerimónia contou com a presença de uma centena de atletas, dirigentes, treinadores, familiares, e diversos representantes de entidades públicas, como secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, e Juan Gonçalves da Direcção Regional da Juventude e Desporto.

Os atletas mais premiados na cerimónia foram: os atletas da ACD Jardim da Serra, Diogo Nóbrega e Susana Lourenço, do Ludens Clube de Machico, João Marote, Pedro Prioste e Francisco Luís e do CF Andorinha Beatriz Henriques.

Por clubes, o Ludens de Machico venceu em grande parte das vertentes masculinas, sagrando-se naturalmente Campeão Regional Absoluto de Clubes, enquanto que no sector feminino o AD Galomar, o CF Andorinha, o CAF e o GD Corticeiras partilharam entre si diversas vitórias nos campeonatos de clubes, com a maior regularidade e o titulo absoluto a pender paga o GD Corticeiras.

O momento alto da noite correspondeu à entrega de prémios da votação realizada entre os clubes e “A.R.T.M”, e que enalteceu os melhores do ano nas seguintes categorias:

• Atleta Jovem Masculino do Ano – João Marote ( Ludens de Machico )

• Atleta Jovem Feminina do Ano – Bruna Belo ( ACD Jardim da Serra )

• Atleta Revelação do Ano – Pedro Prioste (Ludens de Machico)

• Atleta Feminina do Ano – Mariana Vargem (Individual)

• Atleta Masculino do Ano – Diogo Nóbrega ( ACD Jardim da Serra )

• Treinador do Ano – Carlos Nóbrega ( ACD Jardim da Serra )

• Clube do Ano – Ludens Clube de Machico

Em 2019, a época volta a iniciar-se a 19 de Janeiro com o Duatlo da Ponta do Sol, na freguesia dos Canhas.