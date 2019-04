Três jogos em Inglaterra e Amesterdão à espera de Ronaldo

A Inglaterra será palco de três dos quatro jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, que passa ainda por Amesterdão, onde a Juventus espera poder contar com Cristiano Ronaldo.

O internacional luso lesionou-se no regresso à selecção nacional e “está a fazer tudo”, nas palavras do treinador da ‘Juve’, Massimiliano Allegri, para poder jogar frente ao Ajax, o ‘carrasco’ do tricampeão em título Real Madrid.

Melhor marcador da história da prova, com 124 golos, Ronaldo foi a grande figura dos italianos nos oitavos de final, ao marcar um ‘hat-trick’ na recepção ao Atlético de Madrid, num triunfo caseiro por 3-0, após um desaire por 2-0 no Wanda Metropolitano.

Com estes três golos aos ‘colchoneros’, o avançado luso, de 34 anos, passou a contar 63 em fases a eliminar, sendo que 23 aconteceram nos ‘quartos’, com destaque para os cinco ao Bayern Munique em 2016/17 (2-1 fora e 4-2 após prolongamento em casa).

O Ajax também já experimentou a ‘fúria goleadora’ de Ronaldo, que conta sete tentos face aos holandeses, cinco dos quais na Holanda, pelo Real Madrid: ‘bisou’ no triunfo por 4-0 em 2010/11 e logrou um ‘hat-trick’ ma vitória por 4-1 de 2012/13.

À luz dos números, a presença ou não do português pode fazer toda a diferença, mas, com ou sem Ronaldo, que esta época soma 24 golos em 38 jogos, a Juventus, finalista vencida em 2014/15 e 2016/17, parte como favorita para alcançar as meias-finais.

O conjunto de Turim, mestre na arte de defender, não pode, porem, desprezar a classe e irreverência dos ‘miúdos’ do Ajax, que, na ronda anterior dizimaram o Real Madrid, com um categórico 4-1 no Bernabéu, depois de um desaire caseiro por 2-1.

De Jong, De Ligt, Neres, Van de Beek, Tadic, Schone, Mazraoui, Tagliafico, Blind, Onana, Dolberg ou Zyech são alguns dos nomes que têm brilhado no conjunto de Amesterdão, um ‘outsider’ que tem encantado e também já ‘empatou’ duas vezes o Bayern Munique.

No mesmo dia em que se espera o regresso aos relvados de Ronaldo, Lionel Messi estará em Old Trafford, a antiga casa do português, para a reedição das finais de 2008/09 e 2010/11, ambas arrebatadas pelo FC Barcelona e com tentos do argentino, de cabeça em Roma (2-0) e de pé esquerdo em Wembey (3-1).

Os catalães, que na época passada caíram com estrondo nos ‘quartos’ perante a Roma, partem como favoritos, perante um Manchester United que mudou, como da noite para o dia, com a troca de José Mourinho Poe Ole Gunnar Solskjaer.

Como jogadores de grande categoria, como Pogba, Lukaku, De Gea ou Rashford, os ‘red devils’ têm potencial para complicar, como mostraram nos ‘oitavos’, nos quais afastaram o Paris Saint-Germain, com um sensacional 3-1 fora, após 0-2 em casa.

Na terça-feira, as atenções centram-se em Londres, onde o Tottenham desafia o Manchester City, de Pep Guardiola, que já ganhou a Supertaça e a Taça da Liga inglesa, está na final da Taça de Inglaterra e bem lançado para revalidar o título inglês.

Em dois jogos, os ‘spurs’, de Harry Kane, Dele Alli, Eriksen ou Son, podem, porém, surpreender, sendo que, no único jogo que disputaram esta época, em Wembley, o City ganhou por 1-0, graças a um golo madrugador de Mahrez.

Para o Tottenham, trata-se, ainda por cima, de um jogo muito especial, pois será o primeiro encontro europeu no seu novo estádio, onde se estrearam em 03 de abril, com um triunfo por 2-0 face ao Cristal Palace, para a ronda 31 da ‘Premier League’.

Também em Inglaterra, mas em Liverpool, os ‘reds’, que estão numa luta titânica com o City pela conquista do campeonato inglês, recebe o campeão português FC Porto, na reedição dos ‘oitavos’ da época passada, que não tiveram história.

Os ingleses resolveram, então, na primeira mão, com um esclarecedor 5-0 no Dragão, e, um ano depois, partem de novo como claros favoritos, mas perante um conjunto de Sérgio Conceição que quererá, certamente, deixar outra imagem.

Os quatro encontros da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões têm todos início às 20 horas (em Lisboa).